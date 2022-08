Rob Van Dam: “Io in WWE? Solo per un team con Riddle” (Di lunedì 15 agosto 2022) Rob Van Dam è ormai uno dei pochi veterani che il wrestling offre. E l’ex campione del mondo sa bene dove poter lottare, dove offrirsi e cosa può dare agli show a cui partecipa. Non disdegnerebbe tornare in WWE, certo. In una recente intervista ha spiegato però l’unico modo per rivederlo. Le parole di RVD “Fare un team con Riddle sarebbe straordinario. Se mi volessero, io andrei. E se volessero creare un team con lui, andrei di più. Non so che piani hanno per lui, non so se sono uno dei loro pensieri. Ma se volessero creare qualcosa di unico, noi siamo perfettamente integrabili l’uno con l’altro. Io ho un contratto da leggenda con la WWE, se mi vogliono, che mi facciano un fischio”. Leggi su zonawrestling (Di lunedì 15 agosto 2022) Rob Van Dam è ormai uno dei pochi veterani che il wrestling offre. E l’ex campione del mondo sa bene dove poter lottare, dove offrirsi e cosa può dare agli show a cui partecipa. Non disdegnerebbe tornare in, certo. In una recente intervista ha spiegato però l’unico modo per rivederlo. Le parole di RVD “Fare unconsarebbe straordinario. Se mi volessero, io andrei. E se volessero creare uncon lui, andrei di più. Non so che piani hanno per lui, non so se sono uno dei loro pensieri. Ma se volessero creare qualcosa di unico, noi siamo perfettamente integrabili l’uno con l’altro. Io ho un contratto da leggenda con la, se mi vogliono, che mi facciano un fischio”.

