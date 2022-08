LIVE Nuoto | Europei 2022 in DIRETTA | Italia d’argento | Carraro e Ceccon secondi! Record italiano per Di Pietro nei 50 sl

Leggi su oasport

(Di lunedì 15 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE GENERALE DEGLIDIMEDAGLIERE GENERALE(ROMA + MONACO) IL MEDAGLIERE DEGLIDIIN CORSIA 18.31: Argento eno percon 24?40, Christou vince con 24?36, bronzo per il tedesco Braunschweig con 24?68 18.30: ARGENTO! Oro per il greco Christou che non ha mai vinto finali in carriera e proprio oggi al Foro Italico viene a prendersi il successo più bello 18.28: Thomase Michele Lamberti sono i protagonisti della finale dei 50 dorso. Al via Stokowski (Pol), Lamberti (Ita), Leytrovskiy (Isr), Christou (Gre),(Ita), Braunschweig ...