LIVE Ciclismo su pista, Europei 2022 in DIRETTA: capolavoro di Rachele Barbieri, è oro nell’Omnium! Ora tocca a Simone Consonni (Di lunedì 15 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 19.33 Il programma va avanti con la terza e decisiva sfida per l’oro nella Sprint femminile. 19.30 Ecco la dolcissima, meravigliosa classifica finale: Rachele Barbieri (ITA) 174 Clara Copponi (FRA) 171 Daria Pikulik (POL) 167 Lotte Kopecky (BEL) 133 Maike Van der Duin (NED) 133 19.28 capolavoro di Barbieri che significa medaglia numero 9 e secondo oro per la spedizione azzurra della pista a Monaco! 19.27 CONDOTTA DI GARA PERFETTA! Azione geniale per l’azzurra dopo la ripartenza! Ha lasciato sfogare Copponi e Pikulik, fingendo di voler curare solo Kopecky per il bronzo. Poi ha attaccato due volte, sfiancando le avversarie e lanciandosi verso un oro pazzesco! 19.26 OROOOOOOOOOOOOOOOOOOOO! INCREDIBILE ORO DI Rachele ... Leggi su oasport (Di lunedì 15 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.33 Il programma va avanti con la terza e decisiva sfida per l’oro nella Sprint femminile. 19.30 Ecco la dolcissima, meravigliosa classifica finale:(ITA) 174 Clara Copponi (FRA) 171 Daria Pikulik (POL) 167 Lotte Kopecky (BEL) 133 Maike Van der Duin (NED) 133 19.28diche significa medaglia numero 9 e secondo oro per la spedizione azzurra dellaa Monaco! 19.27 CONDOTTA DI GARA PERFETTA! Azione geniale per l’azzurra dopo la ripartenza! Ha lasciato sfogare Copponi e Pikulik, fingendo di voler curare solo Kopecky per il bronzo. Poi ha attaccato due volte, sfiancando le avversarie e lanciandosi verso un oro pazzesco! 19.26 OROOOOOOOOOOOOOOOOOOOO! INCREDIBILE ORO DI...

