Lite Tuchel - Conte, e Ronaldo diventa un caso - Sport - quotidiano.net (Di lunedì 15 agosto 2022) La discussione a fine partita tra il tecnico del Chelsea Tuchel e Antonio Conte, allenatore del Tottenham Leggi su quotidiano (Di lunedì 15 agosto 2022) La discussione a fine partita tra il tecnico del Chelseae Antonio, allenatore del Tottenham

infoitsport : Tottenham, Conte sulla lite con Tuchel: 'È una cosa tra me e lui, non è importante' - FcInterNewsit : Tottenham, Conte sulla lite con Tuchel: 'È una cosa tra me e lui, non è importante' - genovesergio76 : Conte-Tuchel, che lite durante Chelsea-Tottenham! VIDEO e FOTO | Sky Sport - julinbianconero : Buonasera, sto aprendo Twitter adesso dopo un pomeriggio. Palo Dybala e la lite Conte-Tuchel in tl. Sto male. Adesso torno a bere. - susydigennaro : RT @napolimagazine: VIDEO SKY - Chelsea-Tottenham, lite tra Tuchel e Conte dopo la stretta di mano -