La tragedia di Ferragosto | manovra fatale del padre | così è morta una bimba di un anno

(Di lunedì 15 agosto 2022) Ladisi è consumata a Tombelle, una piccola frazione tra Saonara e Vigonovo nel Veneziano. Nella mattinata unadi une otto mesi è stata investita dall'auto guidata dal. Il genitore stava facendo unain retromarcia e non si è accorto della presenza della piccola. Immediatamente dopo l'impatto si sonpo scatenati attimi di grande terrore. Immediata la chiamata ai soccorsi. A gestire l'emergenza è stata la centrale del 118 di Mestre che ha mandato un elicottero e l'ambulanza. All'arrivo sul posto i emdici si sono trovati davanti a una situazione disperata. Ha fatto di tutto per salvare la vita della bambina, ma le sue condizioni sin dal primo istante sono apparse gravissime. Nonostante i numerosi tentativi di rianimarla, la piccola è ...

Una bambina di un anno e otto mesi travolta e uccisa dall'auto del padre mentre faceva manovra. La tragedia ha macchiato il Ferragosto degli abitanti di Tombelle di Vigonovo tra le province di Venezia e Padova questa mattina, 15 agosto, intorno alle 11.20 in via Carlo Magno. Dalle prime notizie che si apprendono la bambina sarebbe ...