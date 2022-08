La denuncia dello scrittore Jonathan Bazzi | “Deriso in strada perché gay da un padre con il figlio al seguito”

(Di lunedì 15 agosto 2022) L’omofobia non è fatta solo di parole, ma anche di gesti. E diventa ancor più grave quando gli adulti tentano di coinvolgere anche i più giovani in questi comportamenti diseducativi e discriminatori. Quel che hato loè l’esatto emblema di come una porzione di cittadini italiani sia ancora schiava di quei retaggi “culturali” atti a irridere una o più persone per via del loro orientamento sessuale. Il tutto è accaduto in Umbria, a Todi. Nel centro di una delle cittadine maggiormente riconosciuta a livello storico e culturale durante il Medioevo. Centro di Todi. Due amici quarantenni con bambino sette-ottenne alpasseggiano per il corso prima di pranzo. Passiamo io e il mio ragazzo, ildel bambino ferma tutti, sghignazzando con gli occhi ...

