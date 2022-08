Juventus, Gazzetta: “La squadra di Allegri ha bisogno di identità”. (Di lunedì 15 agosto 2022) Juventus, Gazzetta- Come riporta la Gazzetta, la Juventus anche alle parole di Allegri in conferenza stampa cerca la sua Juventus. “C’era una volta il Max camaleonte, quello capace di vestire la sua Juve con un abito nuovo a seconda dell’esigenza. Negli anni in cui i bianconeri dominavano in Italia e lottavano con le grandi d’Europa, Allegri ha spesso cambiato pelle, sia nell’utilizzo dei calciatori che dal punto di vista tattico. Ci aveva provato, a dirla tutta, anche lo scorso anno il tecnico livornese, ma non sempre con i risultati sperati. Il mercato, però, ha portato in dono nomi importanti e nuove soluzioni e non sembra finita qui. Con l’arrivo di Kostic, già alla prima contro il Sassuolo Max potrebbe agevolmente modificare in corsa schemi e modulo, passando dal ... Leggi su seriea24 (Di lunedì 15 agosto 2022)- Come riporta la, laanche alle parole diin conferenza stampa cerca la sua. “C’era una volta il Max camaleonte, quello capace di vestire la sua Juve con un abito nuovo a seconda dell’esigenza. Negli anni in cui i bianconeri dominavano in Italia e lottavano con le grandi d’Europa,ha spesso cambiato pelle, sia nell’utilizzo dei calciatori che dal punto di vista tattico. Ci aveva provato, a dirla tutta, anche lo scorso anno il tecnico livornese, ma non sempre con i risultati sperati. Il mercato, però, ha portato in dono nomi importanti e nuove soluzioni e non sembra finita qui. Con l’arrivo di Kostic, già alla prima contro il Sassuolo Max potrebbe agevolmente modificare in corsa schemi e modulo, passando dal ...

