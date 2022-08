Francesca Chillemi confessa su sua figlia: "Non imponiamo.." (Di lunedì 15 agosto 2022) Francesca Chillemi racconta quanto è difficile prendere ogni giorno le decisioni che conseguono dalla scelta di diventare genitori. La ex Miss Italia prova a cercare l'equilibrio perfetto per educare sua figlia, bilanciando l'apprensione con la necessità di lasciarle scoprire il mondo autonomamente. Ecco che tipo di rapporto c'è tra Francesca Chillemi e la figlia Rania. Ricorderete di Francesca Chillemi come la vincitrice di Miss Italia. La bellezza della messinese è stata riconosciuta come rappresentativa di tutto il Paese nel 2013. Subito dopo è iniziata per lei una brillante carriera da attrice. I personaggi che l'hanno resa nota al grande pubblico, forse ancor più della partecipazione al famoso concorso di bellezza, sono stati quelli di Azzurra ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di lunedì 15 agosto 2022)racconta quanto è difficile prendere ogni giorno le decisioni che conseguono dalla scelta di diventare genitori. La ex Miss Italia prova a cercare l'equilibrio perfetto per educare sua, bilanciando l'apprensione con la necessità di lasciarle scoprire il mondo autonomamente. Ecco che tipo di rapporto c'è trae laRania. Ricorderete dicome la vincitrice di Miss Italia. La bellezza della messinese è stata riconosciuta come rappresentativa di tutto il Paese nel 2013. Subito dopo è iniziata per lei una brillante carriera da attrice. I personaggi che l'hanno resa nota al grande pubblico, forse ancor più della partecipazione al famoso concorso di bellezza, sono stati quelli di Azzurra ...

zazoomblog : Viola come il Mare Francesca Chillemi svela un retroscena poi tira in ballo Can Yaman - #Viola #Francesca #Chillemi… - donchi06 : @betina05 @uguralev Come puoi dire che Francesca Chillemi non è una brava attrice? Su cosa ti basi? Dove l’hai vist… - ParliamoDiNews : Francesca Chillemi: grave lutto per l`attrice | Gossip News Italia #CanYaman #Canale5 #chediociaiuti… - giulielle16_ : appena visto lo spot con Can Yaman e FRANCESCA CHILLEMI. raga ma è la fiction perfetta a prescindere dall'orientamento sessuale. - zazoomblog : Francesca Chillemi addio a tutto: stanca della situazione la rivelazione è pesantissima - #Francesca #Chillemi… -