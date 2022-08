Europei di nuoto, ancora un altro oro per Giorgio Minisini. Insieme a Lucrezia Ruggiero trionfa nel duo misto (Di lunedì 15 agosto 2022) Non si ferma più la scalata di Giorgio Minisini. L’atleta è specializzato nel nuoto artistico e dopo i tre ori conquistati nel solo maschile, nel libero e nel tecnico, ora conquista un’altra medaglia nel misto libero agli Europei di Roma. Questa volta l’atleta azzurro ha ottenuto il gradino più alto del podio Insieme a Lucrezia Ruggiero. I due hanno conquistato un punteggio di 89.7333. Argento alla Spagna e bronzo alla Slovacchia. Per l’Italia la prima posizione nel medagliere è sempre più solida: ora è al comando con 12 medaglie d’oro, 10 argenti e 6 bronzi. 28 medaglie in tutto. Al secondo posto c’è l’Ucraina con 7 medaglie d’oro e al terzo l’Olanda, con 4 ori e 3 bronzi. su Open Leggi anche: Europei di ... Leggi su open.online (Di lunedì 15 agosto 2022) Non si ferma più la scalata di. L’atleta è specializzato nelartistico e dopo i tre ori conquistati nel solo maschile, nel libero e nel tecnico, ora conquista un’altra medaglia nellibero aglidi Roma. Questa volta l’atleta azzurro ha ottenuto il gradino più alto del podio. I due hanno conquistato un punteggio di 89.7333. Argento alla Spagna e bronzo alla Slovacchia. Per l’Italia la prima posizione nel medagliere è sempre più solida: ora è al comando con 12 medaglie d’oro, 10 argenti e 6 bronzi. 28 medaglie in tutto. Al secondo posto c’è l’Ucraina con 7 medaglie d’oro e al terzo l’Olanda, con 4 ori e 3 bronzi. su Open Leggi anche:di ...

SkySport : ULTIM'ORA NUOTO Europei, #Paltrinieri medaglia d'oro negli 800 sl #SkySport #Nuoto - Agenzia_Ansa : Giorgio Minisini vince il suo terzo oro agli Europei di nuoto di Roma. Questa volta arriva nel solo libero sincro.… - poliziadistato : Campionati europei ???? #nuoto #Roma2022 #GiorgioMinisini vince tutto e si mette al collo la terza medaglia d’oro ?? c… - DcAevee : Boh raga mai stata loud su ste cose ma l’atteggiamento della Rai verso questi Europei di nuoto in casa veramente imbarazzante #Roma2022 - InvisibleWomann : RT @_dontbebad_: Io non credo di ricordare una copertura così indecente della Rai per degli europei di nuoto e questi sono pure in casa una… -