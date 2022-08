Elezioni 2022, Renzi: "Progetto terzo polo va oltre 25 settembre" (Di lunedì 15 agosto 2022) Il passo indietro "l'ho fatto volentieri, consapevole che questo Progetto va ben oltre il 25 settembre, va verso le europee e le amministrative e può dare un tetto a tanta gente dopo le Elezioni. Io ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 15 agosto 2022) Il passo indietro "l'ho fatto volentieri, consapevole che questova benil 25, va verso le europee e le amministrative e può dare un tetto a tanta gente dopo le. Io ...

Mov5Stelle : Da quando siamo entrati in Parlamento, la nostra azione ha sempre seguito un’unica strada: la tutela degli interess… - Mov5Stelle : È convocata per il 16 agosto 2022 dalle ore 10 alle ore 22 la consultazione in rete degli iscritti per votare le pr… - Mov5Stelle : Ecco l’elenco delle proposte di autocandidatura pervenute per le prossime elezioni politiche. Gli iscritti potran… - RedditCittadini : VANNO TUTTI #PROCESSATI ALTRO CHE CHIEDERE IL #VOTO ALLE #ELEZIONI #POLITICHE RISULTATI 25/09/2022 SONO DEI… - fisco24_info : Elezioni 2022, oggi direzione Pd sulle liste: (Adnkronos) - Nel pomeriggio la riunione dei dem per decidere le cand… -