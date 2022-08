Calenda già sogna la grande ammucchiata tagliando le “ali estreme” nel segno del “metodo Draghi” (Di lunedì 15 agosto 2022) Carlo Calenda sogna di andare al governo nel segno del “metodo Draghi” e al di là dei risultati elettorali. Perché, spiega al Corriere, chiunque dovesse prevalere, al governo non durerebbe «più di sei mesi», viste le «enormi contraddizioni interne», mentre l’Italia ha bisogno di proseguire sulla strada interrotta «in modo incosciente» di un governo Draghi o che al metodo Draghi si ispiri. Con una coalizione i cui pesi verrebbero stabiliti dal voto, ma che tagli le ali estreme e metta assieme i partiti più responsabili. Quindi afferma di non credere «al rischio di un governo fascista. Credo però che FdI e Meloni abbiano due limiti molto gravi: il primo è l’isolamento totale dall’orbita dei grandi paesi europei; il secondo è la ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 15 agosto 2022) Carlodi andare al governo neldel “” e al di là dei risultati elettorali. Perché, spiega al Corriere, chiunque dovesse prevalere, al governo non durerebbe «più di sei mesi», viste le «enormi contraddizioni interne», mentre l’Italia ha bisogno di proseguire sulla strada interrotta «in modo incosciente» di un governoo che alsi ispiri. Con una coalizione i cui pesi verrebbero stabiliti dal voto, ma che tagli le alie metta assieme i partiti più responsabili. Quindi afferma di non credere «al rischio di un governo fascista. Credo però che FdI e Meloni abbiano due limiti molto gravi: il primo è l’isolamento totale dall’orbita dei grandi paesi europei; il secondo è la ...

