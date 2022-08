Atletica, Roberta Bruni: “Il terzo tentativo riuscito a 4.25 mi ha dato una botta di adrenalina” (Di lunedì 15 agosto 2022) Nel corso della sessione mattutina della prima giornata degli Europei 2022 di Atletica leggera, nelle qualificazioni del salto con l’asta donne centra il pass per la finale Roberta Bruni, che supera 4.50 al secondo tentativo. Fuori dalle migliori dodici, invece, Elisa Molinarolo, diciottesima con 4.25. Questa l’analisi di Roberta Bruni al sito federale: “Stavolta la qualificazione è andata bene. C’è stato da soffrire, ma il terzo tentativo riuscito a 4.25 mi ha dato una botta di adrenalina. Ho rischiato, mi sono detta ‘buttati dentro e vola’, e così è andata, per poi chiudere con il secondo salto pulito a 4.50. Sono contenta di aver tirato fuori gli artigli, dimostrando di essere qui ... Leggi su oasport (Di lunedì 15 agosto 2022) Nel corso della sessione mattutina della prima giornata degli Europei 2022 dileggera, nelle qualificazioni del salto con l’asta donne centra il pass per la finale, che supera 4.50 al secondo. Fuori dalle migliori dodici, invece, Elisa Molinarolo, diciottesima con 4.25. Questa l’analisi dial sito federale: “Stavolta la qualificazione è andata bene. C’è stato da soffrire, ma ila 4.25 mi haunadi. Ho rischiato, mi sono detta ‘buttati dentro e vola’, e così è andata, per poi chiudere con il secondo salto pulito a 4.50. Sono contenta di aver tirato fuori gli artigli, dimostrando di essere qui ...

JustNowOne : LIVE Atletica, Diamond League Monaco in DIRETTA: Roberta Bruni quarta nell'asta, Mattia Furlani chiude settimo nel… - infoitsport : LIVE Atletica, Diamond League Monaco in DIRETTA: Roberta Bruni quarta nell'asta, Mattia Furlani chiude settimo nel… - ninda1952 : RT @RaiNews: Quarto posto nella gara del salto con l’asta per Roberta Bruni. Settima Ayomide Folorunso nei 400 ostacoli, mentre Gaia Sabbat… - flamanc24 : RT @Eurosport_IT: Tutti gli aggiornamenti azzurri della Diamond League di questa sera: ??Mattia Furlani 7° nel salto in lungo ??10ª Gaia Sabb… - Eurosport_IT : Tutti gli aggiornamenti azzurri della Diamond League di questa sera: ??Mattia Furlani 7° nel salto in lungo ??10ª Gai… -