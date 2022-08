Atletica: Europei, domani entrano in gara Jacobs e Tamberi (Di lunedì 15 agosto 2022) Monaco di Baviera, 15 ago. -(Adnkronos) - domani entrano in gara due campioni olimpici nella seconda giornata degli Europei di Monaco di Baviera. È il giorno di Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi nella rassegna continentale: tutto in una sera per il re di Tokyo dei 100 e della 4x100 (semifinale ed eventuale finale), turno di qualificazione per l'olimpionico dell'alto. In ordine di orario, tocca prima a Gimbo: alle 18.35 il trentenne marchigiano va in pedana per centrare l'accesso alla finale di giovedì, insieme agli altri azzurri Marco Fassinotti e Christian Falocchi. È richiesta la misura di 2,28 per il passaggio diretto, altrimenti, come al solito, bisogna restare tra i migliori dodici. Quando la qualificazione dell'alto sarà da poco terminata, o starà per terminare, sarà il momento ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 15 agosto 2022) Monaco di Baviera, 15 ago. -(Adnkronos) -indue campioni olimpici nella seconda giornata deglidi Monaco di Baviera. È il giorno di Marcelle Gianmarconella rassegna continentale: tutto in una sera per il re di Tokyo dei 100 e della 4x100 (semifinale ed eventuale finale), turno di qualificazione per l'olimpionico dell'alto. In ordine di orario, tocca prima a Gimbo: alle 18.35 il trentenne marchigiano va in pedana per centrare l'accesso alla finale di giovedì, insieme agli altri azzurri Marco Fassinotti e Christian Falocchi. È richiesta la misura di 2,28 per il passaggio diretto, altrimenti, come al solito, bisogna restare tra i migliori dodici. Quando la qualificazione dell'alto sarà da poco terminata, o starà per terminare, sarà il momento ...

SportRepubblica : Europei di atletica, Epis quinta nella maratona - abuongi : #Atletica #Munich2022 Here everything about the first morning session Qui quel che è successo nella prima mattinat… - BSuzzani : RT @BSuzzani: Agli Europei di Monaco oggi in pedana Andrea Dallavalle - E’ il giorno di Andrea Dallavalle agli Europei di atletica di Monac… - BSuzzani : Agli Europei di Monaco oggi in pedana Andrea Dallavalle - E’ il giorno di Andrea Dallavalle agli Europei di atletic… - Modsun231 : @VittorioLittleJ @rai Perché a Monaco ci sono gli Europei di atletica?? -