Atletica, Davide Re torna a brillare: vince la batteria dei 400 agli Europei. Avanza Scotti, Benati eliminato (Di lunedì 15 agosto 2022) Davide Re ha vinto la batteria dei 400 metri agli Europei 2022 di Atletica leggera. Il primatista italiano si è distinto a Monaco: scattato dalla corsia 5, è partito benissimo e poi ha pennellato una bella curva conclusiva, sul rettilineo finale la sua azione si è un po’ spenta, ma è riuscito a tenere botta e a imporsi con il tempo di 45.26. L’azzurro ha stretto i denti e ha battuto per sette millesimi il proprio compagno di allenamento, ovvero lo svizzero Ricky Petrucciani (45.26). Ottimo pass per le semifinali, stagionale migliorato di mezzo secondo e ci sono le condizioni per poter scendere sotto i 45 secondi nei prossimi turni. Passa il turno anche Edoardo Scotti, che chiude la propria batteria al terzo posto in 45.87 appena davanti al quotato ceco Pavel Maslak ... Leggi su oasport (Di lunedì 15 agosto 2022)Re ha vinto ladei 400 metri2022 dileggera. Il primatista italiano si è distinto a Monaco: scattato dalla corsia 5, è partito benissimo e poi ha pennellato una bella curva conclusiva, sul rettilineo finale la sua azione si è un po’ spenta, ma è riuscito a tenere botta e a imporsi con il tempo di 45.26. L’azzurro ha stretto i denti e ha battuto per sette millesimi il proprio compagno di allenamento, ovvero lo svizzero Ricky Petrucciani (45.26). Ottimo pass per le semifinali, stagionale migliorato di mezzo secondo e ci sono le condizioni per poter scendere sotto i 45 secondi nei prossimi turni. Passa il turno anche Edoardo, che chiude la propriaal terzo posto in 45.87 appena davanti al quotato ceco Pavel Maslak ...

