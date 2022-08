Almería-Real Madrid 1-2 | Ancelotti | “Gol di Alaba? Merito di …” | VIDEO

(Di lunedì 15 agosto 2022) Davidha deciso1-2 con un calcio di punizione dei suoi. Carlo, tecnico delle 'Merengues', in conferenza stampa ha spiegato di chi fosse ilper la vittoria e per il gol del difensore austriaco. Il

infoitsport : Liga: il Real Madrid soffre, ma vince ad Almeria - ricardorubio44 : @0Fdlv0 Sì. Ci sono solo 3 squadre che non sono (molto) indebitate: Real Madrid, Athletic ed Eibar. E poi ci sono l… - PinoMancarella : @MarcoConsonni @nicolaborghi @capuanogio Sul canale 214 nessun problema anche se ho visto poco e ho continuato a ve… - sportli26181512 : Real Madrid, Ancelotti: 'Asensio? Se merita di giocare, giocherà, bisogna aspettare il 31 agosto...': L'allenatore… - sportli26181512 : Real Madrid, Ancelotti rimette sul mercato Asensio: 'Fino al 31 agosto può succedere di tutto': L'attaccante, a sca… -

Buona la prima anche in Liga per ilMadrid che supera l'Almeria in rimonta con le reti di Lucas Vazquez e Alaba Mentre il Barcellona zoppica all'esordio, ilMadrid ottiene 3 punti sul campo dell'Almeria e comincia così la corsa al titolo della Liga. Un 2 - 1 in rimonta, con i gol di Lucas ...Madrid - Almeria