A che ora gareggia oggi Gregorio Paltrinieri: programma, tv, avversari, numero di corsia batteria 1500 sl (Di lunedì 15 agosto 2022) oggi, a Ferragosto, Gregorio Paltrinieri tornerà a immergersi nella piscina del Foro Italico, sede degli Europei 2022 di nuoto. I 1500 stile libero saranno la seconda prova del carpigiano affronterà in questa rassegna continentale, dopo il trionfo degli 800 sl. Un Paltrinieri con tanta voglia di fare e motivatissimo a dimostrare il suo valore. Non sarà semplice perché le trenta vasche nascondono sempre delle insidie e non sarà possibile neanche per Greg stare troppo a gestire, essendoci una selezione interna alla squadra azzurra per le presenze di Domenico Acerenza e di Luca De Tullio. Vedremo come Paltrinieri interpreterà la gara, inserito nella seconda heat odierna insieme all'ucraino Mykhaylo Romanchuk, assai deluso dopo la gara degli 800 sl, conclusa fuori dal podio.

