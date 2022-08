Verona-Napoli, i convocati: non ci sono Simeone né Fabian. C’è Ounas (Di domenica 14 agosto 2022) Verona-Napoli, i convocati: non ci sono Simeone né Fabian nell’elenco appena diramato dal club azzurro agli ordini di Luciano Spalletti. In porta Meret Sirigu e Marfella. In attacco Osimhen, Kvara, Lozano, Ounas e Politano A centrocampo Anguissa, Demme, Elmas, Lobotka, Zerbin, Zielinski. In difesa i soliti otto. I convocati di #VeronaNapoli #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/ZhgnUmAtG6 — Official SSC Napoli (@sscNapoli) August 14, 2022 L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di domenica 14 agosto 2022), i: non cinénell’elenco appena diramato dal club azzurro agli ordini di Luciano Spalletti. In porta Meret Sirigu e Marfella. In attacco Osimhen, Kvara, Lozano,e Politano A centrocampo Anguissa, Demme, Elmas, Lobotka, Zerbin, Zielinski. In difesa i soliti otto. Idi ##ForzaSempre pic.twitter.com/ZhgnUmAtG6 — Official SSC(@ssc) August 14, 2022 L'articolo ilsta.

