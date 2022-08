Un Posto al Sole | Addio a Carmen Scivittaro la Teresa della Soap

fanpage : È morta Carmen Scivittaro, l'attrice aveva 77 anni - RaiNews : Nella fiction partenopea, interpretava il personaggio di Teresina, la moglie di Otello. L’attrice è scomparsa oggi,… - Mov5Stelle : 'Sul terreno dell’economia circolare l'Italia è uno dei Paesi che “tiene”: nel quadro delle prime cinque economie e… - luciavitaglian1 : RT @fanpage: È morta Carmen Scivittaro, l'attrice aveva 77 anni - ninda1952 : RT @RaiNews: Nella fiction partenopea, interpretava il personaggio di Teresina, la moglie di Otello. L’attrice è scomparsa oggi, domenica 1… -

L'attrice Carmen Scivittaro , che per oltre vent'anni ha ricoperto il ruolo di Teresa nella soap opera di successo di Rai3 Unal, si è spenta all'età di 77 anni. Su Instagram ne ha dato l'annuncio il collega Alberto Rossi, che ha lavorato al suo fianco per ben 25 anni: l'attore ha raccontato gli ultimi avvenimenti ...Carmen Scivittaro si è spenta a 77 anni. L'attrice era nota soprattutto per aver interpretato il personaggio di Teresa Diacono nella soap Unal. I telespettatori avevano potuto seguire l'evoluzione del suo ruolo dal 1998 al 2018, anno in cui scelse di dire addio alle scene. L'addio del collega Walter Melchionda . L'ultimo ...Lutto per Un Posto al Sole. Carmen Scivittaro, la Teresa della Soap è morta poche ore fa. Ci saluta uno degli amati protagonisti della Soap di Rai3.Lutto per Un Posto al Sole. Carmen Scivittarro, la Teresa della Soap è morta poche ore fa. Ci saluta uno degli amati protagonisti della Soap di Rai3.