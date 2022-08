Ultime Notizie – Salman Rushdie | il figlio | “Ferite gravi | ma umorismo intatto”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di domenica 14 agosto 2022) “Dopo l’attacco di venerdì, mio ??padre rimane in condizioni critiche in ospedale e riceve cure mediche estese. Siamo estremamente sollevati dal fatto che ieri gli sia stato tolto il respiratore e l’ossigeno aggiuntivo e abbia potuto dire alcune parole”. Sebbene le sue importanti“siano, il suo solito senso dell’, esuberante e provocatorio, rimane”. A dichiararlo è stato Zafar, ildello scrittore angloindianoaccoltellato due giorni fa. “Siamo così grati a tutti i membri del pubblico che sono accorsi coraggiosamente in sua difesa e hanno prestato i primi soccorsi assieme alla polizia e ai medici che si sono presi cura di lui” e siamo riconoscenti “per le dimostrazioni di amore e appoggio da tutto il mondo”, ...