Salernitana-Roma 0-1, decide Cristante (Di domenica 14 agosto 2022) (Adnkronos) – La Roma vince 1-0 sulla Salernitana nel posticipo domenicale della prima giornata di Serie A, disputato allo stadio 'Arechi' di Salerno. A decidere il match il gol di Cristante al 33?. SPEZIA-EMPOLI – Lo Spezia batte 1-0 l'Empoli nel posticipo disputato allo stadio 'Alberto Picco' della città ligure. Di Nzola al 36? il gol partita. L'articolo proviene da Italia Sera.

