Salernitana, Nicola: «Passo avanti, mi sono piaciute diverse cose»

Davide Nicola, tecnico della Salernitana, ha parlato dopo la sconfitta all'esordio in campionato contro la Roma

Davide Nicola ha parlato a Dazn dopo Salernitana-Roma. 

PARTITA – «Sono soddisfatto perché abbiamo fatto un passo in avanti rispetto alla Coppa Italia. Ho visto una squadra più compatta, che in campo si è mossa in maniera ordinata. Avevamo una squadra molto forte contro di noi, i tre che sono entrati facevamo 30 trofei vinti. Per essere la prima uscita mi è piaciuto lo spirito oltre ad altre cose, peccato perché potevamo sfruttare 3-4 ripartenze in cui siamo stati poco precisi».

