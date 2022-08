Rocío Muñoz Morales spiazza in costume, ma i fan notano un dettaglio (Di domenica 14 agosto 2022) Rocío Muñoz Morales continua a godersi l’estate, a poco meno di venti giorni dal suo arrivo a Venezia. L’attrice e modella spagnola, che negli scorsi mesi abbiamo visto al fianco del compagno Raoul Bova in Giustizia per tutti, sorprende i fan con uno degli ultimi scatti: eccola in costume. Il 2022 è sicuramente stato un anno … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di domenica 14 agosto 2022)continua a godersi l’estate, a poco meno di venti giorni dal suo arrivo a Venezia. L’attrice e modella spagnola, che negli scorsi mesi abbiamo visto al fianco del compagno Raoul Bova in Giustizia per tutti, sorprende i fan con uno degli ultimi scatti: eccola in. Il 2022 è sicuramente stato un anno … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

mediterranew : Rocio Munoz Morales in 'Tu mi nascondi qualcosa'... - Edithyogax : RT @armani: Roberta Armani, Alessio della Valle, Vincenzo Spadafora, Rocio Munoz Morales, Paolo Sopranzetti and Anna Foglietta attend the M… - keerraa2 : Rocìo Munoz Morales, ecco come trova l’equilibrio tra lavoro e famiglia: ”Tutte le settimane…” - trendingnewsss : Rocìo Munoz Morales, ecco come trova l’equilibrio tra lavoro e famiglia: ”Tutte le settimane…” - Newskeeraa : Rocìo Munoz Morales, ecco come trova l’equilibrio tra lavoro e famiglia: ”Tutte le settimane…” -

Raoul Bova e Rocio Munoz Morales in crisi, lei rompe il silenzio Da tempo si parla di una possibile crisi tra Raoul Bova e Rocio Munoz Morales. In realtà si tratta solo di fake news ed a confermare l'idillio pare che sia stata proprio lei, Rocio. È da un po' di ... Rocio Munoz Morales contro il gossip: "Crisi con Raoul Bova Pazzi d'amore" Raoul Bova è in piena crisi con la compagna L'attrice tuona contro il gossip: "Siamo pazzi d'amore" Questa calda estate 2022 sembra essere contraddistinta dalle separazioni di volti noti. In queste ... WineNews Da tempo si parla di una possibile crisi tra Raoul Bova e Rocio Munoz Morales. In realtà si tratta solo di fake news ed a confermare l'idillio pare che sia stata proprio lei, Rocio. È da un po' di ...Raoul Bova è in piena crisi con la compagna L'attrice tuona contro il gossip: "Siamo pazzi d'amore" Questa calda estate 2022 sembra essere contraddistinta dalle separazioni di volti noti. In queste ... Il Geranium di Copenaghen in vetta alla “50 Best Restaurants” 2022. Cresce l'Italia