Quando il potere dice «A me gli occhi», distogliamo lo sguardo (Di domenica 14 agosto 2022) Cosa spinge l'essere umano a non credere, a volte, anche a ciò che ha sotto gli occhi? Una domanda quanto mai attuale, alla luce delle sempre maggiori evidenze che sembrano contraddire inesorabilmente tanti assiomi del pensiero unico. Tutto dipende dal principio di inerzia: tendiamo a non vedere tutto ciò che siamo predisposti a non vedere. Questo articolo è stato pubblicato sul Primato Nazionale di agosto 2022 Tentiamo di addestrare il maggior numero di persone possibili all'attenzione laterale, cioè a notare delle cose che qualcuno non vorrebbe mostrarci, ma che risultano essere sotto gli occhi di tutti; sono talmente bravi a nasconderle che, anche Quando queste si palesano, vengono negate da chi non le ha viste, perché non averle viste significherebbe smentire la propria capacità di non essere un cretino ...

