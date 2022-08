Ponte Morandi, il ricordo della tragedia di Genoa e Sampdoria (Di domenica 14 agosto 2022) Genoa e Sampdoria unite nel ricordo del crollo del Ponte Morandi a quattro anni dalla tragedia che sconvolse Genova Il Genoa e la Sampdoria unite nel ricordo del crollo del Ponte Morandi. A quattro anni dalla tragedia, ecco i tweet delle due squadre genovesi. pic.twitter.com/c2mzFm0ca1— Genoa CFC (@GenoaCFC) August 14, 2022 ? ricordo14 agosto 2018. Quattro anni dopo #Genova non dimentica.Il presidente #Lanna e tutta l’U.C. #Sampdoria si stringono ancora una volta alle famiglie delle 43 vittime della tragedia di #PonteMorandi. ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 14 agosto 2022)unite neldel crollo dela quattro anni dallache sconvolse Genova Ile launite neldel crollo del. A quattro anni dalla, ecco i tweet delle due squadre genovesi. pic.twitter.com/c2mzFm0ca1—CFC (@CFC) August 14, 2022 ?14 agosto 2018. Quattro anni dopo #Genova non dimentica.Il presidente #Lanna e tutta l’U.C. #si stringono ancora una volta alle famiglie delle 43 vittimedi #. ...

Mov5Stelle : Sono passati quattro anni, ma il dolore e la rabbia per la tragedia del Ponte Morandi non sono scalfiti dal tempo.… - TgLa7 : ??GENOVA??14 AGOSTO ore 11.36 il minuto di silenzio per ricordare la tragedia del crollo del Ponte Morandi che, quatt… - TeresaBellanova : 14 agosto 2018, il crollo del Ponte Morandi, uno schianto nel cuore dell'Italia, una tragedia che non doveva accade… - Hepicuro : RT @carloemme50: Il baciasalami è riuscito ad infiltrarsi nella cerimonia commemorativa delle vittime del ponte Morandi. #senzavergogna - Nasca64 : RT @GiuseppeConteIT: Sono passati quattro anni, ma il dolore e la rabbia per la tragedia del Ponte Morandi non sono scalfiti dal tempo. Il… -