LIVE Ciclismo su pista, Europei 2022 in DIRETTA: Silvia Zanardi argento nella corsa a punti! (Di domenica 14 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.49 Una prestazione maiuscola di Silvia Zanardi: ha corso sempre all’attacco e non si è mai nascosta. Personalità eccezionale. 19.47 Silvia Zanardi argentoOOOOO!!!!! L’azzurra si mette dietro la ruota di Berteau e conquista una medaglia d’argento splendida! Oro per il fenomeno belga Lotte Kopecky. 19.45 Un altro punticino racimolato da Zanardi! Manca solo l’ultimo sprint, questa la situazione: Kopecky 85, Zanardi 47, Berteau 37, Leth 30 ed Evans 21. 19.43 Kopecky riparte! La belga è imprendibile e sta per guadagnare un altro giro. 19.42 Altri cinque punti per Silvia Zanardi! L’azzurra vola a 46!! Sempre più salda la medaglia. 19.41 Kopecky 65 ... Leggi su oasport (Di domenica 14 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.49 Una prestazione maiuscola di: ha corso sempre all’attacco e non si è mai nascosta. Personalità eccezionale. 19.47OOOOO!!!!! L’azzurra si mette dietro la ruota di Berteau e conquista una medaglia d’splendida! Oro per il fenomeno belga Lotte Kopecky. 19.45 Un altro punticino racimolato da! Manca solo l’ultimo sprint, questa la situazione: Kopecky 85,47, Berteau 37, Leth 30 ed Evans 21. 19.43 Kopecky riparte! La belga è imprendibile e sta per guadagnare un altro giro. 19.42 Altri cinque punti per! L’azzurra vola a 46!! Sempre più salda la medaglia. 19.41 Kopecky 65 ...

Eurosport_IT : Alza la mano se anche tu tifi gli azzurri ???????? ???? Segui gli europei di ciclismo LIVE su @discoveryplusit ????… - zazoomblog : LIVE Ciclismo su pista Europei 2022 in DIRETTA: fra poco la gara a punti femminile con Silvia Zanardi - #Ciclismo… - zazoomblog : LIVE Ciclismo su pista Europei 2022 in DIRETTA: in corso le gare di Sprint semifinali maschili e quarti femminili -… - infoitsport : LIVE Ciclismo, Europei 2022 in DIRETTA: vince Jakobsen, 7° Viviani - zazoomblog : LIVE Ciclismo Europei 2022 in DIRETTA: vince Jakobsen 7° Viviani. Il treno azzurro non incide - #Ciclismo #Europei… -