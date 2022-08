Elezioni 2022, Bonanni: “Non mi candido, non si fa politica solo in Parlamento” (Di domenica 14 agosto 2022) (Adnkronos) – Raffaele Bonanni, ex segretario generale Cisl, non ha nessuna intenzione di scendere in pista nelle prossime Elezioni politiche 2022 nelle liste di Calenda e Renzi. Ad annunciarlo, dopo i boatos di ieri che lo quotavano tra le fila di Azione, lo stesso Bonanni all’Adnkronos. “Non mi candido perché credo che l’impegno politico passi anche da quello civile e dalle attività sociali e non solo dal Parlamento. E’ questa d’altra parte una anomalia tutta italiana, quella di ritenere che la politica sia fatta solo nelle assemblee elettive e non nella società civile e nel sociale”, spiega ribadendo le stesse ragioni che lo portarono a rifiutare la candidatura in Forza Italia annunciata da Berlusconi nel 2018. “Questo aspetto ... Leggi su italiasera (Di domenica 14 agosto 2022) (Adnkronos) – Raffaele, ex segretario generale Cisl, non ha nessuna intenzione di scendere in pista nelle prossimepolitichenelle liste di Calenda e Renzi. Ad annunciarlo, dopo i boatos di ieri che lo quotavano tra le fila di Azione, lo stessoall’Adnkronos. “Non miperché credo che l’impegno politico passi anche da quello civile e dalle attività sociali e nondal. E’ questa d’altra parte una anomalia tutta italiana, quella di ritenere che lasia fattanelle assemblee elettive e non nella società civile e nel sociale”, spiega ribadendo le stesse ragioni che lo portarono a rifiutare la candidatura in Forza Italia annunciata da Berlusconi nel 2018. “Questo aspetto ...

repubblica : Elezioni politiche: Gina Lollobrigida a 95 anni candidata al Senato al Latina nella lista 'Italia sovrana e popolar… - Mov5Stelle : È convocata per il 16 agosto 2022 dalle ore 10 alle ore 22 la consultazione in rete degli iscritti per votare le pr… - fattoquotidiano : Elezioni, Conte: “Parlamentarie M5s il 16 agosto in giornata unica. Io candidato in più collegi? Lo scoprirete” - lucafaccio : RT @fattoquotidiano: Elezioni, Cappato presenta il simbolo del suo movimento e si appella a Draghi: “Intervenga per aprire alle firme onlin… - Ernesto29296958 : RT @GiuseppePalma78: 2011-2022. 11 anni. Il #PD ha governato 9 anni. Monti: dall'11/11 al 4/13. Letta, Renzi, Gentiloni: dal 4/13 al 5/18.… -