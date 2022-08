Drammatico lutto nella tv | è morto a soli 32 anni | fan increduli

(Di domenica 14 agosto 2022) È32uno dei volti più celebri della tv. La notizia della scomparsa ha lasciato tutti spiazzati. Per il piccolo schermo ed il mondo dello spettacolo è stata una vera tragedia: ecco di chi si tratta. Una terribile notizia ha coinvolto lo showbiz americano nelle scorse ore. Uno dei comici più conosciuti della tv è venuto a mancare. Il comunicato è stato diramato dalle forze dell’ordine che hanno trovato il corpo. Un evento tragico che ha sconvolto i fan dell’attore che lo hanno seguito nelle sue esibizioni. fonte foto: AdoebStockIl mondo dello spettacolo piange la morte del comico emergente Teddy Ray. Il giovane cabarettista è venuto a mancare venerdì 12 agosto 2022 all’età di 32a Rancho Mirage, in California. A confermare la sua morte è stata la rete tv Comedy Central dove ...

