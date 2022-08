Città vuote a Ferragosto: boom di case svaligiate dai rom venuti dall'estero (Di domenica 14 agosto 2022) Usano il trucchetto della colla per segnare le case da svaligiare. Decine di denunce: "Sono degli specialisti, vengono apposta anche dall'estero" Leggi su ilgiornale (Di domenica 14 agosto 2022) Usano il trucchetto della colla per segnare leda svaligiare. Decine di denunce: "Sono degli specialisti, vengono apposta anche

CCKKI : RT @StefanoSerafi11: 2. I poteri che fingono di schierarsi l’un contro l’altro hanno già scritto il copione delle prossime elezioni e NON v… - StefanoSerafi11 : 2. I poteri che fingono di schierarsi l’un contro l’altro hanno già scritto il copione delle prossime elezioni e NO… - LaSkilly : @950Alpa Io scelgo di rimanere in città proprio in questo periodo, adoro le città vuote, la mancanza di auto il silenzio. ?? - Ruby_Rubina3 : Tornati i turisti a #Roma ma c'è molta maleducazione e nessun rispetto per i monumenti e le strade. Immagino che… - iannetts70 : @enzinoze @maxbasello Mah non saprei da noi per la pruma volta e piuttisto vuoto, dopo tre anni. Forse il 66% rispe… -