Ascolti TV | Sabato 13 agosto 2022. Superquark vince con il 14.9%, i Record in replica all’11.9%. Benissimo gli Europei di Nuoto su Rai2: pomeriggio 9.3%, preserale 10.9% (Di domenica 14 agosto 2022) Piero Angela - Superquark Nella serata di ieri, Sabato 13 agosto 2022, su Rai1 Superquark ha conquistato 1.685.000 spettatori pari al 14.9% di share. Su Canale5 la replica de Lo Show dei Record ha raccolto davanti al video 1.256.000 spettatori con uno share dell’11.9%. Su Rai2 Tg2 Post ha interessato 400.000 spettatori (3.4%). Su Italia1 Superman & Lois ha ottenuto 456.000 spettatori (4.2%). Su Rai3 Il buono, il brutto, il cattivo ha incollato 957.000 spettatori con l’8.3%. Su Rete4 Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto totalizza un a.m. di 450.000 spettatori (4.2%). Su La7 The Interpreter ha registrato 382.000 spettatori con il 3.5%. Su Tv8 Se scappi, ti sposo segna 352.000 spettatori (3.1%). Sul Nove Nove ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 14 agosto 2022) Piero Angela -Nella serata di ieri,13, su Rai1ha conquistato 1.685.000 spettatori pari al 14.9% di share. Su Canale5 lade Lo Show deiha raccolto davanti al video 1.256.000 spettatori con uno share dell’11.9%. SuTg2 Post ha interessato 400.000 spettatori (3.4%). Su Italia1 Superman & Lois ha ottenuto 456.000 spettatori (4.2%). Su Rai3 Il buono, il brutto, il cattivo ha incollato 957.000 spettatori con l’8.3%. Su Rete4 Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’totalizza un a.m. di 450.000 spettatori (4.2%). Su La7 The Interpreter ha registrato 382.000 spettatori con il 3.5%. Su Tv8 Se scappi, ti sposo segna 352.000 spettatori (3.1%). Sul Nove Nove ...

