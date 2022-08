Ucraina | Onu e Ue chiedono la smilitarizzazione dell' area della centrale atomica contesa

oss_romano : #12agosto Non sono solo Kiev e Mosca a guardare gli sviluppi della centrale nucleare di #Zaporizhzhia. Su di essa c… - ispionline : Dopo che #Ucraina e #Russia si sono accusate vicendevolmente di bombardare la centrale nucleare di #Zaporizhzhia, l… - vaticannews_it : Il 6 agosto di 77 anni fa la città di #Hiroshima veniva distrutta da un’arma devastante: la bomba atomica. Il segre… - MEcosocialista : RT @giu33liana: #FacciamoRete #FacciamoInformazione Consiglio di Sicurezza #ONU #Russia, Vasily Nebenzia: 'Gli atti criminali dell'#Uc… - marcoprat : RT @oggisettimanale: Centrale nucleare di #Zaporizhzhia, filorussi attaccano anche il segretario generale dell’Onu Antonio #Guterres: “Irre… -

- Russia econtinuano ad accusarsi a vicenda di bombardare il sito nucleare di Zaporizhzhia rischiando una catastrofe. Il presidente ucraino Zelensky ringrazia al telefono Papa Francesco e lo invita a ...Il portavoce del segretario generale dell'Guterres dichiara: 'La comunità scientifica è stata ... Grazie agli aiuti militari degli Usa, l'rallenta fino a fermare l'avanzata russa nel Dombass,...Microsoft e i fornitori di terze parti usano i cookie per l'archiviazione e l'accesso a informazioni, quali gli ID univoci, per distribuire, gestire e migliorare servizi e annunci. Se si accetta, MSN ...Russia e Ucraina continuano ad accusarsi a vicenda di bombardare il sito nucleare di Zaporizhzhia rischiando una catastrofe. Il presidente ucraino Zelensky ringrazia al telefono Papa Francesco e lo in ...