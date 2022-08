Torino, non solo Schuurs: Juric aspetta due difensori (Di sabato 13 agosto 2022) Peer Schuurs è sempre più vicino al Torino ma, anche se la trattativa con l'Ajax dovesse andare a buon fine, non sarà... Leggi su calciomercato (Di sabato 13 agosto 2022) Peerè sempre più vicino alma, anche se la trattativa con l'Ajax dovesse andare a buon fine, non sarà...

romeoagresti : Il direttore sportivo del #MUFC, John Murtough, oggi è stato a Torino per provare a velocizzare il fronte #Rabiot:… - capuanogio : ?? Clamoroso al #Torino: #Lukic, appena nominato capitano, telefona a #Juric e gli annuncia che non vuole più fare… - Gazzetta_it : #Juventus #Ronaldo, divorzio maledetto. Non converrebbe riportarlo a Torino? #calciomercato - TereSa79797 : Non c’è dubbio, entrambi stanno correndo verso Londra/Torino ?? #zaniolo #pellegrini - Gianlucadimarx1 : #calciomercato #torinofc secondo sky sport non si tratta di rinnovo l'esclusione di #lukic dai convocati per Monza… -