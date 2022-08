Svizzera | rinvenuti i resti di una necropoli preistorica I dettagli – VIDEO

(Di sabato 13 agosto 2022)protagonista di una grande scoperta archeologica:di una importantenel Canton Vallese. Ilda non perdere. Con il termine preistoria si intende quel… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

StaserasolounTG : RT @RSInews: L'Aletsch rivela i resti di un aereo - I detriti di un Piper precipitato nel 1968 rinvenuti da una guida alpina sul ghiacciaio… - sulsitodisimone : RT @RSInews: L'Aletsch rivela i resti di un aereo - I detriti di un Piper precipitato nel 1968 rinvenuti da una guida alpina sul ghiacciaio… - RSInews : L'Aletsch rivela i resti di un aereo - I detriti di un Piper precipitato nel 1968 rinvenuti da una guida alpina sul… -

Finestre sull'Arte

...stesso forniva risposte sommarie e poco convincenti riferendo di essere di ritorno dalla...più evidente alla richiesta dei militari di aprire il cofano posteriore dove venivano, in ......stesso forniva risposte sommarie e poco convincenti riferendo di essere di ritorno dalla...più evidente alla richiesta dei militari di aprire il cofano posteriore dove venivano, in ... Svizzera, scoperta importante necropoli preistorica nel Canton Vallese Una vera e propria centrale per il riciclaggio di auto rubate è stata scoperta a Sarno. A gestire un 49enne già noto alle forze dell’ordine. Nel garage rinvenute ...La pattuglia dei finanzieri della Squadra Stanziale di Piaggio Valmara, nell'ambito di un servizio volto alla prevenzione e repressione delle violazioni valutarie e del traffico transfrontaliero di va ...