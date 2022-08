(Di sabato 13 agosto 2022) Il tecnico del Napoli Lucianoha parlato, nel corso della prima conferenza stagionale prima della partita contro il Verona, della situazione della squadra ora, dei progetti e degli obiettivi per questo campionato dove la rosa è stata in parte rivoluzionata per far partire un nuovo ciclo, nonostante il fatto che l’allenatore abbia davanti ancora solo undicon il club di De Laurentiis «Non me ne importa niente,mia età èdi une poi ale, se avrò l’occasione di continuare ad allenare farò sempre contratti di un» L'articolo ilNapolista.

Il contorovescia per il Napoli dice - 2. Lunedì sarà il momento dell'esordio in Serie A, al Bentegodi contro il Verona. Le prime parole di Lucianoin conferenza stampa, però, non sono sulla ...Lucianova subito a braccio nell'incipit della conferenza di presentazionesfida contro il Verona, nella prima giornata di Serie A 2022 - ... Spalletti: «Alla mia età è giusto fare contratto di un anno e poi a fine stagione tirare le somme» - ilNapolista Torna il campionato anche per il Napoli di Luciano Spalletti. Il toscano torna a parlare alla stampa per presentare la sfida di Verona contro l’Hellas di lunedì, esordio in stagione per gli ...Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it della conferenza stampa di Luciano Spalletti, che presenta Verona-Napoli.