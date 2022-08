Sampdoria Atalanta 0-2: buona la prima nerazzurra. Toloi e Lookman beffano i doriani (Di sabato 13 agosto 2022) Allo stadio Ferraris, il match valido per la 1ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Sampdoria e Atalanta: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio Ferraris, Sampdoria e Atalanta si affrontano nel match valido per la 1ª giornata della Serie A 2022/23. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA E’ cominciata Sampdoria-Atalanta 1? OCCASIONE Sampdoria. Passaggio di Caputo per Leris che si trova da solo davanti a Musso, ma Toloi salva tutto. 1? Cartellino Giallo per Alex Ferrari 3? OCCASIONE Atalanta. Passaggio di Hateboer dalla destra, tiro di Zapata: palla alta sopra la traversa. 9? fallo di Djuricic ai danni di De Roon. Punizione Atalanta Partita molto equilibrata con entrambe le ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 13 agosto 2022) Allo stadio Ferraris, il match valido per la 1ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio Ferraris,si affrontano nel match valido per la 1ª giornata della Serie A 2022/23. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA E’ cominciata1? OCCASIONE. Passaggio di Caputo per Leris che si trova da solo davanti a Musso, masalva tutto. 1? Cartellino Giallo per Alex Ferrari 3? OCCASIONE. Passaggio di Hateboer dalla destra, tiro di Zapata: palla alta sopra la traversa. 9? fallo di Djuricic ai danni di De Roon. PunizionePartita molto equilibrata con entrambe le ...

SerieA : ?? 18’| Il @acmilan la ribalta a San Siro con Theo Hernandez e Rebic che rispondono al gol di Becao. Ancora 0-0 a M… - SerieA : ?? 30’| Toloi porta in vantaggio l'@Atalanta_BC in casa della @sampdoria. Ancora @acmilan in vantaggio sull'… - SerieA : L'@Atalanta_BC vince sul campo della @sampdoria! Ci pensano ©? #Toloi e il gol all'esordio di ?? #Lookman.… - twins7mh : RT @SerieA: L'@Atalanta_BC vince sul campo della @sampdoria! Ci pensano ©? #Toloi e il gol all'esordio di ?? #Lookman. #SampAtalanta 0??-… - sportli26181512 : Sampdoria-Atalanta 0-2: il tabellino: Sampdoria-Atalanta 0-2 Marcatori: Toloi 26’ p.t, Lookman 51’ s.t. Assist: Pas… -