“Non potevo crederci”. Dimentica di chiudere la serranda del bar, al mattino trova la ‘sorpresa’ sul bancone (Di sabato 13 agosto 2022) Sorpresa al bar registrata dalle telecamere del “Bar Belvedere” di Sant’Angelo in Pontano nella tarda notte di venerdì scorso. Un gesto di onestà, di quelli che fanno davvero bene al cuore. Sono quasi le cinque e tre ragazzi del paese notano la porta del bar aperta. Chiamano, ma nessuno risponde, così capiscono che la titolare è andata via Dimenticandosi di chiudere. Lasciano un biglietto sul bancone: «Abbiamo preso due Peroni, eco qui i soldi”, accanto il corrispettivo di quelle due bottiglie prese dal frigo in assenza della proprietaria. A raccontare il fatto al quotidiano locale Cronache maceratesi è la titolare Anca Nicoleta Scolareanu, che da un anno e qualche mese gestisce il bar Belvedere in piazza Angeletti. La donna racconta entusista il gesto dei ragazzi: “Questo gesto dimostra che ci sono anche ragazzi bravissimi. Non era ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 13 agosto 2022) Sorpresa al bar registrata dalle telecamere del “Bar Belvedere” di Sant’Angelo in Pontano nella tarda notte di venerdì scorso. Un gesto di onestà, di quelli che fanno davvero bene al cuore. Sono quasi le cinque e tre ragazzi del paese notano la porta del bar aperta. Chiamano, ma nessuno risponde, così capiscono che la titolare è andata viandosi di. Lasciano un biglietto sul: «Abbiamo preso due Peroni, eco qui i soldi”, accanto il corrispettivo di quelle due bottiglie prese dal frigo in assenza della proprietaria. A raccontare il fatto al quotidiano locale Cronache maceratesi è la titolare Anca Nicoleta Scolareanu, che da un anno e qualche mese gestisce il bar Belvedere in piazza Angeletti. La donna racconta entusista il gesto dei ragazzi: “Questo gesto dimostra che ci sono anche ragazzi bravissimi. Non era ...

