Natalia Paragoni, la gaffe sui social è da non credere: lo ha scritto per davvero (Di sabato 13 agosto 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Natalia Paragoni ha fatto una gaffe da non credere sui social. L’ex volto di U&D è stata smascherata dai suoi follower che hanno evidenziato la cosa e sottolineato l’errore: ecco che cosa ha scritto. È diventata famosa grazie al dating show di Canale 5 dove si è fatta conoscere durante tutto il suo percorso da Leggi su youmovies (Di sabato 13 agosto 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.ha fatto unada nonsui. L’ex volto di U&D è stata smascherata dai suoi follower che hanno evidenziato la cosa e sottolineato l’errore: ecco che cosa ha. È diventata famosa grazie al dating show di Canale 5 dove si è fatta conoscere durante tutto il suo percorso da

infoitcultura : Uomini e Donne: la terribile gaffe di Natalia Paragoni - infoitcultura : Uomini e Donne, Natalia Paragoni e la gaffe: non sa dov’è Matera… - infoitcultura : Uomini e Donne, scivolone di Natalia Paragoni - infoitcultura : Uomini e Donne, Natalia Paragoni e la gaffe in geografia: “Matera, Puglia” - infoitcultura : Natalia Paragoni come Giulia De Lellis/ Clamorosa gaffe in geografia e sul web… -