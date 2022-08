Napoli, Spalletti: “Credo in questa nuova rosa, su Simeone….” (Di sabato 13 agosto 2022) Napoli Spalletti- L’attesa è finita anche per i Partenopei, gli Azzurri scenderanno in campo fra 2 giorni in casa del Verona, al Bentegodi. Nel frattempo, Giuntoli e De Laurentiis sono attivissimi sul mercato. Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali dei Partenopei, alla vigilia del match contro il Verona. Ecco di seguito, le parole del mister di Certaldo: Sulle aspettative: “Farei un po’ di chiarezza, in modo da anticipare la conferenza e riavvolgere il nastro: quando sono arrivato ho conosciuto Aurelio e mi ha spiegato il suo percorso futuro con me. Mi è stato prospettato un Napoli di transizione per quanto riguarda conti, ringiovanimento rosa, ritorno in Champions e farla funzionare per rimettere mano sui conti tramite un buon calcio ... Leggi su seriea24 (Di sabato 13 agosto 2022)- L’attesa è finita anche per i Partenopei, gli Azzurri scenderanno in campo fra 2 giorni in casa del Verona, al Bentegodi. Nel frattempo, Giuntoli e De Laurentiis sono attivissimi sul mercato. Luciano, allenatore del, è intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali dei Partenopei, alla vigilia del match contro il Verona. Ecco di seguito, le parole del mister di Certaldo: Sulle aspettative: “Farei un po’ di chiarezza, in modo da anticipare la conferenza e riavvolgere il nastro: quando sono arrivato ho conosciuto Aurelio e mi ha spiegato il suo percorso futuro con me. Mi è stato prospettato undi transizione per quanto riguarda conti, ringiovanimento, ritorno in Champions e farla funzionare per rimettere mano sui conti tramite un buon calcio ...

