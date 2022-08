L'escort con il reddito di cittadinanza: "Durante il lockdown non lavoravo" (Di sabato 13 agosto 2022) commenta Luisa nella vita fa l'escort e percepisce il reddito di cittadinanza . In una puntata di ' Controcorrente ' della scorsa stagione ha spiegato perché il sussidio era fondamentale per la sua ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 13 agosto 2022) commenta Luisa nella vita fa l'e percepisce ildi. In una puntata di ' Controcorrente ' della scorsa stagione ha spiegato perché il sussidio era fondamentale per la sua ...

cerebroteso : 'Eh, ma così supporti le sex worker... ' Va bene, ma cosa me ne viene in tasca se non buttare soldi dalla finestra… - pino616gmailco1 : MILIONI DI EURO, denaro pubblico dilapidato dai POLITICI e dalle Pubbliche Amministrazioni per soddisfare vizi di l… - RosaR51331382 : Carlo Calenda lo sa' che il suo amico matteo renzi, si faceva portare dalla sua scorta ogni tanto qualche bella esc… - ludovic55884939 : #PRELEMI sei la vergogna delle fidanzate @GiuliaSalemi93 saresti potuta, andate con @pierpaolopretel ci sei andata… - alfio46855422 : #prelemi @GiuliaSalemi93 @GiuliaSalemi93 @GiuliaSalemi93 ieri con le conoscenze che avevi li hai fatto giocare al… -