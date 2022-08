Juventus, buco di bilancio enorme: tutta colpa sua (Di sabato 13 agosto 2022) La Juventus non sta attraversando il miglior periodo da un punto di vista finanziario e per questo motivo Agnelli sta correndo ai ripari. Ormai è chiaro a tutti da diverso tempo come il bilancio della Juventus stia piangendo e non poco negli ultimi anni, con Maurizio Arrivabene che ha spiegato chiaramente il perché tutto ciò si è avvenuto e con Andrea Agnelli che dunque sta correndo ai ripari per poter salvare la situazione e poter comunque costruire una squadra di spessore. Ansa FotoIn questi ultimi anni è diventato davvero chiaro a tutti come la società debbano essere sempre più attente alle bilance, per poter riuscire a contrastare i grandi club inglesi e spagnoli su tutti. In realtà vediamo sempre più spesso in questi campionati andare sempre più tranquillamente contro le regole, tanto sanno perfettamente che nessuno farà mai nulla ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 13 agosto 2022) Lanon sta attraversando il miglior periodo da un punto di vista finanziario e per questo motivo Agnelli sta correndo ai ripari. Ormai è chiaro a tutti da diverso tempo come ildellastia piangendo e non poco negli ultimi anni, con Maurizio Arrivabene che ha spiegato chiaramente il perché tutto ciò si è avvenuto e con Andrea Agnelli che dunque sta correndo ai ripari per poter salvare la situazione e poter comunque costruire una squadra di spessore. Ansa FotoIn questi ultimi anni è diventato davvero chiaro a tutti come la società debbano essere sempre più attente alle bilance, per poter riuscire a contrastare i grandi club inglesi e spagnoli su tutti. In realtà vediamo sempre più spesso in questi campionati andare sempre più tranquillamente contro le regole, tanto sanno perfettamente che nessuno farà mai nulla ...

Emanuel15818702 : RT @idirinho_93: Il Manchester United fa veramente tenerezza. Sembrano essere entrati in buco nero dal quale non riescono a uscire da anni… - m_morelli_ : RT @idirinho_93: Il Manchester United fa veramente tenerezza. Sembrano essere entrati in buco nero dal quale non riescono a uscire da anni… - whoisgiorgias : RT @idirinho_93: Il Manchester United fa veramente tenerezza. Sembrano essere entrati in buco nero dal quale non riescono a uscire da anni… - pinklight22 : RT @idirinho_93: Il Manchester United fa veramente tenerezza. Sembrano essere entrati in buco nero dal quale non riescono a uscire da anni… - idirinho_93 : Il Manchester United fa veramente tenerezza. Sembrano essere entrati in buco nero dal quale non riescono a uscire d… -