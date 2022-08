Juve | futuro in bilico per Kean | le ultime

Leggi su calcionews24

(Di sabato 13 agosto 2022) Il ritardo prima dell’Atletico Madrid la goccia che ha fatto traboccare un vaso già pieno:e lacon uninIl ritardo prima dell’Atletico Madrid la goccia che ha fatto traboccare un vaso già pieno:e lacon unin. Secondo quanto riportato Tuttosport, la situazione dell’attaccante non è delle migliori. La sua cessione è di difficile locazione anche perché al momento nessuno si è fatto avanti. L’operazione potrebbe concretizzarsi last minute in Premier o Ligue 1. L'articolo proviene da Calcio News 24.