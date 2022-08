Inter, Dimarco: 'Il campo ci ha condizionati. Gosens? Dobbiamo capire i meccanismi' (Di sabato 13 agosto 2022) Federico Dimarco ha parlato al canale ufficiale dell'Inter dopo la vittoria all'ultimo respiro contro il Lecce: "Quella di stasera... Leggi su calciomercato (Di sabato 13 agosto 2022) Federicoha parlato al canale ufficiale dell'dopo la vittoria all'ultimo respiro contro il Lecce: "Quella di stasera...

MatteoBarzaghi : Lecce-Inter in attesa di arrivo squadre e ufficialità occhio a Darmian a destra al posto di Dumfries. Possibile nov… - Inter : ??A disposizione: 21 Cordaz, 24 Onana, 5 Gagliardini, 9 Dzeko, 11 Correa, 12 Bellanova, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco,… - BeppeSama : Pagelle giuste Gosens no 5 ma 4 Inzaghi no 6 ma 5 - infoitinterno : Pagelle Lecce-Inter: Dumfries provvidenza, Dimarco pericolo, Calhanoglu scarico - infoitinterno : Lecce-Inter, pagelle: Dimarco sì, Gosens no. Dumfries fa capire tutto -