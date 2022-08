Ginnastica artistica | Villa dopo l’oro agli Europei | “Che emozione | non riusciamo a crederci”

Leggi su sportface

(Di sabato 13 agosto 2022) Giorgiaha condiviso la sua gioiala finale dell’all-around a squadre di, in cui l’Italia è salita sul tetto d’Europa: “Abbiamo pianto, non. Siamo emozionatissime. Abbiamo lottato e lavorato molto, combattendo l’ansia unite. Eravamo consapevoli di essere forti al termine della qualifica; anche se il nostro obiettivo era vincere, ora che è successo non ci sembra ancora vero. Questa meda significa molto per me, le mie compagne sono come sorelle per me“. Sulla stessa lunghezza d’onda la capitana Martina Maggio, che ha detto: “Rispetto al bronzo di Stoccarda, in cui ero riserva, questa volta ho vissuto la gara da dentro. Ho pianto e ho gridato, è stata un’unica condivisa con il gruppo. ...