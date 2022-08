Ginnastica artistica | chi sono le Fate Campionesse d’Europa? L’Italia sognatrice | la squadra delle favole

(Di sabato 13 agosto 2022)ha firmato una straripante magia vincendo la gara a squadre degli Europei 2022 di. Lehanno rifilato quattro punti di distacco alla Gran Bretagna esalite sul gradino più alto del podio a Monaco, facendo suonare l’Inno di Mameli come era successo soltanto a Volos nel 2006. Un successo totale da parte di questo gruppo, che si assicura un nuovo sigillo di lusso ed entra di diritto nella storia della Polvere di Magnesio tricolore. Conosciamo meglio le ragazze del DT Enrico Casella, che si allenano tutte al PalAlgeco di Brescia, hanno vinto gli scudetti con la Brixia etesserate per le Fiamme Oro. Giorgia Villa, Asia D’Amato, Alice D’Amatodella classe 2003. Fanno parte della nidiata che ha fatto grande ...

Coninews : Oro europeo nell'All Around a #Munich2022 15 anni dopo Vanessa Ferrari. Asia D'Amato ha scritto una pagina indelebi… - Eurosport_IT : ????? Europei Ginnastica Artistica, medaglie Italia ???? ?? Asia D'Amato (all-around) ?? Martina Maggio (all-around) ??… - Agenzia_Ansa : La nazionale Italiana di Ginnastica Artistica Femminile ha conquistato la medaglia d'oro ai campionati europei in… - yellowligxt : RT @Coninews: ?? S-T-R-E-P-I-T-O-S-E ?? Agli Europei di #Munich2022 Giorgia Villa, Asia D’Amato, Alice D’Amato, Martina Maggio e Angela Andr… - flazia24 : RT @Eurosport_IT: ????? Europei Ginnastica Artistica, medaglie Italia ???? ?? Asia D'Amato (all-around) ?? Martina Maggio (all-around) ?? Itali… -

Strapotere Italia agli Europei dia Monaco di Baviera. Dopo l'oro individuale di Asia D'Amato nell' all around e il bronzo di Martina Maggio, le azzurre di Enrico Casella hanno conquistato anche il titolo continentale a ...Il debutto di Giorgia Villa agli Europei diè d'oro . A Monaco di Baviera sabato 13 agosto la stella di Brembate sale sul gradino più alto del podio nella gara a squadre senior con le compagne d'azzurro Alice e Asia D'Amato ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...E’ durata soltanto alcune ore la delusione di Martina Maggio. L’atleta di Villasanta (nata a Monza il 26 luglio 2001) dopo aver concluso al terzo posto la sfida con in palio il titolo continentale ind ...