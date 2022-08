**Elezioni: Letta, 'destra se ne frega, intero debito pubblico non copre loro programma'** (Di sabato 13 agosto 2022) Roma, 13 ago (Adnkronos) - "I nostri contendenti vanno di scimitarra, fregandosene della compatibilità tematica, programmatica e di coperture. Nemmeno l'intero debito pubblico italiano può essere sufficiente per coprire i costi del programma della destra". Lo ha detto Enrico Letta alla Direzione del Pd. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 13 agosto 2022) Roma, 13 ago (Adnkronos) - "I nostri contendenti vanno di scimitarra,ndosene della compatibilità tematica,tica e di coperture. Nemmeno l'italiano può essere sufficiente per coprire i costi deldella". Lo ha detto Enricoalla Direzione del Pd.

