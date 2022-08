Convocati Barcellona | le scelte di Xavi su Kessié | Christensen e i nuovi

(Di sabato 13 agosto 2022), ledisugli ultimi arrivi. La lista completa dei blaugrana per il match con il Rayo Vallecano Questa sera l’esordio in Liga delcontro il Rayo Vallecano. Tutti a disposizione iacquisti, ad eccezione di Koundé che non è stato ancora iscritto. Di seguito la lista completa di. Portieri: Ter Stegen, Peña, Tenas.Difensori: Piqué, Araujo,, Alba, Sergi Roberto, Eric, Balde.Centrocampisti: Sergio Busquets, Pedri, Pjanic, Kessie, De Jong, Gavi.Attaccanti: Dembélé, Lewandowski, Ansu Fati, Memphis, Ferran Torres, Aubameyang, Raphinha. L'articolo proviene da Calcio News 24.

CalcioNews24 : Le scelte di #Xavi sui convocati del #Barcellona ?? -

, le scelte di Xavi sugli ultimi arrivi. La lista completa dei blaugrana per il match con il Rayo Vallecano Questa sera l'esordio in Liga delcontro il Rayo Vallecano. ...Commenta per primo Portieri: Ter Stegen, Peña, Tenas. Difensori: Piqué, Araujo, Christensen, Alba, Sergi Roberto, Eric, Balde. Centrocampisti: Sergio Busquets, Pedri, Pjanic, Kessie, De Jong, ...Convocati Barcellona, le scelte di Xavi sugli ultimi arrivi. La lista completa dei blaugrana per il match con il Rayo Vallecano Questa sera l’esordio in Liga del Barcellona contro il Rayo Vallecano. T ...L'intervento del club ha riguardato la vendita di quote dei futuri diritti televisivi e della unità di produzione multimediale Barça Studios. Franck Kessie, Andreas Christensen, Robert Lewandowski e R ...