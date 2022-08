Come cambia l’assegno unico: importo a 190 euro, soglie Isee più alte e dal 2023 via la domanda (Di sabato 13 agosto 2022) l’assegno unico cambia di importo. E dal prossimo anno non sarà più necessaria la domanda all’Inps per riceverlo. Le due novità arrivano in attesa della prossima Legge di Bilancio, che potrebbe modificare ulteriormente le norme. Ma intanto c’è l’aumento. Dal prossimo anno l’importo base mensile arriverà a 190 euro per effetto dell’indicizzazione all’inflazione. E saliranno anche le soglie Isee in base alle quali il sussidio viene riconosciuto alle famiglie. La relazione tecnica al Decreto Aiuti Bis presentata al Senato toglie alcuni fondi perché non utilizzati ma li conferma per il prossimo anno. Mentre è il direttore generale dell’Inps Vincenzo Caridi ad annunciare che dal prossimo anno non sarà più necessaria la ... Leggi su open.online (Di sabato 13 agosto 2022)di. E dal prossimo anno non sarà più necessaria laall’Inps per riceverlo. Le due novità arrivano in attesa della prossima Legge di Bilancio, che potrebbe modificare ulteriormente le norme. Ma intanto c’è l’aumento. Dal prossimo anno l’base mensile arriverà a 190per effetto dell’indicizzazione all’inflazione. E saliranno anche lein base alle quali il sussidio viene riconosciuto alle famiglie. La relazione tecnica al Decreto Aiuti Bis presentata al Senato toglie alcuni fondi perché non utilizzati ma li conferma per il prossimo anno. Mentre è il direttore generale dell’Inps Vincenzo Caridi ad annunciare che dal prossimo anno non sarà più necessaria la ...

