Chelsea vs Tottenham Hotspur – pronostico e possibili formazioni (Di sabato 13 agosto 2022) Il Chelsea e il Tottenham Hotspur si affrontano domenica 14 agosto pomeriggio a Stamford Bridge, cercando di sfruttare le vittorie ottenute nel primo weekend della nuova stagione di Premier League. Gli Spurs hanno sconfitto il Southampton con il punteggio di 4-1, mentre il Chelsea ha vinto in trasferta contro l’Everton. Il calcio di inizio di Chelsea vs Tottenham Hotspur è previsto alle 17:30 Anteprima della partita Chelsea vs Tottenham Hotspur: a che punto sono le due squadre Chelsea Con il Chelsea ancora alla ricerca di giocatori in entrata e in uscita, i Blues hanno mostrato una certa vulnerabilità nell’affrontare l’Everton a Goodison Park. Nonostante ciò, Thomas Tuchel ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 13 agosto 2022) Ile ilsi affrontano domenica 14 agosto pomeriggio a Stamford Bridge, cercando di sfruttare le vittorie ottenute nel primo weekend della nuova stagione di Premier League. Gli Spurs hanno sconfitto il Southampton con il punteggio di 4-1, mentre ilha vinto in trasferta contro l’Everton. Il calcio di inizio divsè previsto alle 17:30 Anteprima della partitavs: a che punto sono le due squadreCon ilancora alla ricerca di giocatori in entrata e in uscita, i Blues hanno mostrato una certa vulnerabilità nell’affrontare l’Everton a Goodison Park. Nonostante ciò, Thomas Tuchel ...

periodicodaily : Chelsea vs Tottenham Hotspur – pronostico e possibili formazioni #premierleague #14agosto - Mingaball : RT @infobetting: Chelsea-Tottenham (14 agosto, ore 17:30): formazioni, quote, pronostici. Occhio a Harry Kane… - underoverbets : RT @infobetting: Chelsea-Tottenham (14 agosto, ore 17:30): formazioni, quote, pronostici. Occhio a Harry Kane - InfobettingOdds : RT @infobetting: Chelsea-Tottenham (14 agosto, ore 17:30): formazioni, quote, pronostici. Occhio a Harry Kane - by_the_pool : RT @infobetting: Chelsea-Tottenham (14 agosto, ore 17:30): formazioni, quote, pronostici. Occhio a Harry Kane -