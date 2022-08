Calciomercato Milan, Leao nel mirino di un top club: i dettagli (Di sabato 13 agosto 2022) La candidatura al Pallone d’Oro di Rafael Leao sembra aver consacrato definitivamente il giovane attaccante portoghese. Dopo le grandi prestazioni della passata stagione, che hanno aiutato il Milan a vincere il 19esimo scudetto, molti top club sono piombati sul gioiello rossonero. In particolar modo, il Paris Saint–Germain sembra non voler abbandonare il sogno di portare Leao all’ombra della Torre Eiffel, riporta RMC Sport. Calciomercato Leao PSG L’attaccante classe 1999 sembra essere un pupillo del ds parigino Luis Campos, quest’ultimo infatti ha già reclutato il portoghese ai tempi del Lille. In realtà l’operazione sembra davvero proibitiva, infatti il calciatore è protetto da una clausola di 150 milioni di euro, cifra che il PSG non sembra esser pronto a spendere ... Leggi su rompipallone (Di sabato 13 agosto 2022) La candidatura al Pallone d’Oro di Rafaelsembra aver consacrato definitivamente il giovane attaccante portoghese. Dopo le grandi prestazioni della passata stagione, che hanno aiutato ila vincere il 19esimo scudetto, molti topsono piombati sul gioiello rossonero. In particolar modo, il Paris Saint–Germain sembra non voler abbandonare il sogno di portareall’ombra della Torre Eiffel, riporta RMC Sport.PSG L’attaccante classe 1999 sembra essere un pupillo del ds parigino Luis Campos, quest’ultimo infatti ha già reclutato il portoghese ai tempi del Lille. In realtà l’operazione sembra davvero proibitiva, infatti il calciatore è protetto da una clausola di 150 milioni di euro, cifra che il PSG non sembra esser pronto a spendere ...

