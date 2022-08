Calcio: Mihajlovic 'ci vuole fiducia nella società, io ce l'ho' (Di sabato 13 agosto 2022) Alla vigilia della partenza per la sfida dell'Olimpico con la Lazio Sinisa Mihajlovic si è presentato in conferenza stampa accompagnato da Gary Medel, Lorenzo De Silvestri, Roberto Soriano e Marko ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 13 agosto 2022) Alla vigilia della partenza per la sfida dell'Olimpico con la Lazio Sinisasi è presentato in conferenza stampa accompagnato da Gary Medel, Lorenzo De Silvestri, Roberto Soriano e Marko ...

DLabanti : RT @corrierebologna: Bologna, Mihajlovic: «L’obiettivo è fare meglio dello scorso anno» - corrierebologna : Bologna, Mihajlovic: «L’obiettivo è fare meglio dello scorso anno» - LALAZIOMIA : Calcio: Mihajlovic 'Lazio? Non è facile por noi ma neanche per loro' - Tiscali Sport - sportface2016 : Le parole di #Mihajlovic alla vigilia di #LazioBologna - Giornaleditalia : #italpresssport Calcio: Mihajlovic 'Lazio? Non è facile por noi ma neanche per loro' -