Amici, vi ricordate Alice Bellagamba? Ecco che fine ha fatto oggi

Tutti i fan di Amici di Maria De Filippi ricorderanno con grande affetto Alice Bellagamba, la ballerina della fortunata edizione dello show nel 2008. In molti, però, hanno perso le sue tracce e si domandano che fine abbia fatto La ballerina marchigiana è entrata nel cuore del pubblico di Amici davvero immediatamente. Tutti, infatti, sono stati colpiti dalla sua sensibilità e dalla grande bellezza. Ricordiamo, oltretutto, che fu una delle "allieve" più promettenti e che ha dimostrato più volte di svolgere il proprio lavoro con grande capacità. Non tutti sapranno, inoltre, che il talento della Bellagamba si è mostrato da subito anche in giovanissima età. Dopo aver preso lezioni di pattinaggio artistico per tre anni, appunto, ha cominciato a muovere i primi passi nel ...

